格陵蘭獨立？ 外媒：中國恐坐收漁翁之利

格陵蘭地廣人稀，人口密度在全球敬陪末座。（路透）

2018-04-24 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕格陵蘭是全球最大島嶼，超過8成土地被冰雪覆蓋，週二（24日）將選出新一屆議會，這次選舉結果將間接影響格陵蘭獨立速度；外媒分析，尋求獨立的格陵蘭亟需外國協助，其中來自中國的資金已廣布該國礦業及交通產業，格陵蘭未來若擺脫丹麥控制正式獨立，很有可能落入中國的控制。

《德國之聲》指出，格陵蘭從18世紀成為丹麥的殖民地後，至今仍脫離不了丹麥的控制，格陵蘭雖擁有自己的地方議會，在內政方面形同自治，但外交及國防事務上仍由丹麥掌握發言權，島上的官方語言是丹麥語，一般民眾想看醫生還需要帶個翻譯，這也使得多數民眾在日常生活上感受不到完全的自治權，繼而尋求政治意義上的正式獨立。

然而，格陵蘭地廣人稀，總人口僅5萬6千餘人，人口密度在全球敬陪末座，各居住區之間並無道路連接，也沒有像樣的城市，就連每年財政預算都有半數自丹麥政府撥款，使得格陵蘭人自立自強的獨立計畫形同幻想。

不過，隨著全球暖化，北極冰融現象持續發生，對大部分國土遭冰雪覆蓋的格陵蘭是個好消息，土地裡藏有豐富的自然資源，成了格陵蘭在尋求獨立並自力更生道路上的最大籌碼，許多國家紛紛抱持著高度興趣與其聯繫，其中，來自中國的資金已悄悄完成部署。

《德國之聲》表示，中國原料行業龍頭「盛和資源」已認購「格陵蘭礦物能源公司（GME）」的股份，並獲得格陵蘭島南部稀土及鈾礦的開採權，此外，在格陵蘭北部希特倫峽灣（Zitronenfjord）的鋅礦與西部的一座鐵礦都有中國公司持有股權，而中國在稀土領域幾乎占有壟斷地位。

與中國資金過度親密引發外界憂慮，認為若持續朝此方向發展，恐影響美國與丹麥間的關係。格陵蘭總理基爾森（Kim Kielsen）曾親自造訪中國以招攬投資，對此，他坦言沒有這麼多顧慮，因為「中國資金與其他國家的資金並沒有不同」。不過他也直言，格陵蘭政府在擺脫丹麥控制後，並不想陷入對另一個國家的依賴，強調將平衡各國在格陵蘭的投資力量，以維持以美國為首西方國家的緊密關係，同時與鄰國保持友好。