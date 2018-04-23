中國醫院手術途中找不到腫瘤 慌張勸家屬乾脆摘除子宮

2018-04-23 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名53歲謝姓婦女，2個月前在四川宜賓市進行普通的身體例行檢查時，宜賓市第三人民醫院診斷該婦人盆腔有一顆腫瘤，直到婦人被推入手術室開刀摘除時，院方竟「找不到這顆腫瘤」，最後問家屬說，還是要乾脆把子宮摘除？據了解，當時醫生已經在子宮上開了一刀，讓家屬十分氣憤無法接受。

據《成都商報》報導，謝女的女兒范女表示，媽媽只是回家過個年，順便做體檢，誰知道子宮就莫名其妙挨了一刀。

起初替謝女進行體檢的宜賓市第三人民醫院表示，謝女腹腔內有大小約「6.4cmX5.4cm混合性迴聲塊影」，院方以這顆「畸胎瘤」恐長大病變，有一定的危險性為由，建議立刻動手術，但院方在手術途中，突然告知家屬「沒找到腫瘤，但子宮有些偏大，問是否需要切除？」，院方為了讓家屬盡快決定，請家屬進手術室查驗，家屬當時十分傻眼，最後並未同意切除子宮。

范小姐事後十分不滿，認為院方相當離譜，嚴重誤診已經不在合理範圍內，醫患雙方在宜賓市醫療糾紛人民調解委員會進行了調解。患方提供的調解記錄顯示，「醫調委」組織醫學專家對醫院在診療過程中是否存在過錯責任等問題進行了合議評估，最後「建議醫院承擔全責」。

院方經研究後決定賠償患者誤工費、護理費、住院伙食費、精神撫慰費等共計5830元（約新台幣2萬7千元），另退還交納的醫療費3182元（約新台幣1萬5千）。

但家屬對微薄的賠償金十分不滿意，認為至少要賠償8萬塊人民幣（約新台幣37萬5千元）才合理，但院方拒絕，表示如果家屬仍無法接受，尋求司法途徑對雙方最公平。