尼加拉瓜退休金改革受阻 副總統怒：吸血鬼想要血液

尼加拉瓜退休金改革引起民眾抗議，尼加拉瓜副總統兼第一夫人穆利優（Rosario Murillo）痛批，這根本是吸血鬼想要血液。（美聯社）

2018-04-21 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜近來改革退休金制度，雇主和勞工需要繳交的勞退費用都會增加，並以5％的額度減少整體退休金支出。此舉造成數百名退休人員於18日走上街頭，19日更有數千名學生和勞工參與示威。尼加拉瓜副總統兼第一夫人穆利優（Rosario Murillo）痛批，這根本是吸血鬼想要血液。

據《BBC》報導，防暴警察使用催淚瓦斯鎮壓抗議民眾，使得示威活動變得更加暴力，首都馬拿瓜傳出已有2名抗議者和1名警察喪命。尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega ）對此沒有特別公開表示意見，而他的妻子穆利優似乎負責處理這起緊急事件，她直斥抗議者是吸血鬼，想拿血液去餵食政治議程。

但在各個城市的抗議者抱怨，警方襲擊了示威者，當局還派出了親政府組織來毆打他們，4個獨立電視網表示，他們前往現場報導時，被政府人員直接帶走。聯合國人權事務高級專員發言人斯羅塞爾（Liz Throssell）對此呼籲，政府應避免抗議人士和媒體遭受襲擊，但示威者也必須要有和平的舉動。