中國《厲害了我的國》紀錄片暫下架 法媒：疑中興事件效應

中國政府為吹捧國家主席習近平政績、特別是讚揚中國高科技的《厲害了，我的國》紀錄片，目前暫時下架。（圖擷取自中國政府網站）

2018-04-20 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為吹捧國家主席習近平政績、特別是讚揚中國高科技的《厲害了，我的國》紀錄片，目前在中國暫時下架。法國媒體認為，《厲害了，我的國》暫下架的同時，中興通訊遭到美國封殺，引發中國科技產業恐慌，凸顯中國在高科技產業與美國間的巨大差距。

最近網路流傳中共中央宣傳部向騰訊發出的「播出規則確認書」公文，表示「為營造和諧有序的網路播出環境」，要求騰訊將電影《厲害了，我的國》在所有商業影片網站緊急下架，具體上線時間另行通知。

《法國國際廣播電台》報導，雖然這項消息仍待確認，但是騰訊、優酷和愛奇藝等中國主流影音網站都將《厲害了，我的國》下架，在網路上引起一波騷動。有分析認為，正當中興通訊遭美國封殺的消息傳出，顯得《厲害了，我的國》極力吹捧中國科技業的做法不合時宜，暴露中國在高科技領域與美國的巨大差距。

有網友認為，中興事件顯示「我的國」並不厲害。還有人分析，《厲害了，我的國》內容中有關大量技術細節可能會被歐美進一步分析坐實是盜用、偷竊、強制技術轉移的歐美技術。還有網友說，「中國的民族品牌，其實都隱藏著一顆美國芯」。

中國國情研究專家胡鞍鋼表示，中國超越美國的大論再次成為網路笑談，他引用中國工信部部長苗圩1月在政協上的講話，中國在全球科技實力國家排名只在第四等級，與印度、墨西哥、南非等發展中國家並列，遠落後美國、南韓和其他歐洲國家。

美國商務部封殺中國第二大通訊商中興通訊（ZTE），禁止美國企業7年內對中興出售零組件，重創中國5G發展和智慧型手機產業，也引發華為、阿里巴巴等中國科技產業恐慌。