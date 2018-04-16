貝里斯邊界爭議 瓜地馬拉公投交由國際法院仲裁

中美洲國家瓜地馬拉就「貝里斯邊界爭議」舉行公民投票，根據投票結果，超過90％的民眾贊成將該問題交付設在海牙的「國際法院」（International Court of Justice, ICJ）仲裁。圖為貝里斯國土。（圖片取自外交部網站）

2018-04-16 19:10

〔編譯羅綺／綜合報導〕中美洲國家瓜地馬拉昨（15）日就「貝里斯邊界爭議」舉行公民投票，根據投票結果，超過90％的民眾贊成將該問題交付設在海牙的「國際法院」（International Court of Justice, ICJ）仲裁。

瓜地馬拉與貝里斯皆為我方邦交國，兩國邊界及主權爭議可追溯到18世紀，西班牙與英國殖民時期。

根據外交部資料，16世紀初，貝里斯與瓜地馬拉同屬西班牙殖民地，至1783年，西人始將貝里斯之使用收益權讓與已居該地多年之英國人。隨後瓜國以1821年美洲各國宣布獨立前，該地區原由西班牙劃歸瓜地馬拉總督統管為由，認為西班牙殖民時代結束後，貝里斯自然歸屬瓜國管轄，因此堅認英國在貝之300年實際佔領為非法。

1895年英國承諾建築連接瓜國PETEN至貝里斯之鐵路，瓜國則同意英國在貝里斯享有一切主權。其後英國違約，遲不履行此項築路義務，瓜國遂稱英國係無理取得該地區之一切權利；自此雙方失和，爭辯不已。最後英國決定讓貝里斯於1981年9月21日獨立以解決問題，並於同年9月25日加入聯合國。

瓜地馬拉於1991年9月6日開始承認貝里斯，但從未接受兩國邊界，並持續主張擁有貝里斯1萬1000公平公里領土的主權，幾乎為貝里斯領土的一半。

2003年2月瓜、貝兩國簽署「過渡程序及信心機制」，並於同年10月於美洲國家組織總部協議，積極尋求以和平之方式解決爭端。2008年12月，兩國簽署協議，將由兩國人民決定是否將此領土爭端交付國際法院仲裁。

昨日瓜地馬拉超過90％的民眾贊成尋求國際法院仲裁，而目前貝里斯則尚未決定公投的日期。