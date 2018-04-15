安倍晉三民調僅剩37％！ 抗議民眾大罵「騙子」

2018-04-15 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三自從在2018年3月發生森友學園土地賤賣醜聞後，民意支持率直直落，近期內又因加計學園獸醫學系准許設立的隱情曝光，其支持率僅剩37%，不支持率高達52.6%，更有抗議民眾在國會議事堂外大罵「安倍騙子」。

綜合外媒報導，日本財務省3月12日坦承將安倍妻子、政府高層人士的名字，從國土賤賣文件中刪除，安倍晉三與副首相兼財務大臣麻生太郎第1時間對外致歉，但均無人為此下台負責，《共同社》於該醜聞爆發前後的安倍民調支持率發現，3月初其支持率尚有48.1%，但到了3月18日，支持率僅剩下38.7%。

日本《讀賣新聞》本月2日調查安倍民意支持率，有高達50%的受訪日本公民表態不支持安倍政府；本月9日的《日本放送協會》民調更顯示，僅有38%民眾表達支持安倍晉三的立場；近日內加計學園獸醫學系准許設立隱情曝光，再度重創安倍支持率。

學校法人加計學園，在愛媛縣岡山市成為唯一獲准設立獸醫系的學校，被爆出係該學園理事長加計孝太郎與安倍有私交，才能順利推動校務，安倍11日對此事指出，過去與孝太郎聚餐時，並無提及該校校務，但農林水產省卻在該校提交的獸醫系計劃中發現，內有「首相項目」的資料，加深民眾對安倍的不信任感。

《共同社》今（15）日與昨（14）日進行全日本電話民調，結果顯示安倍晉三支持率掉到37%，不支持率提升至52.6%；對於安倍在「加計學園」事件中，否認「首相項目」資料存在，有79.4%的民眾認為「無法信服」，僅有13.2%的民眾相信安倍的說辭，更有大批民眾昨日在日本東京國會議事堂外，高舉「安倍騙子」的標語表達不滿。