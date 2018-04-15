中國南海演習嚇到草草結束？ 外媒爆：美航母直接開過去

中共4月11日至13日南海軍演提早結束，外界猜測可能和美國羅斯福號航空母艦直接開過去有關。圖為羅斯福號航母艦隊4月11日行駛在南海上。（法新社）

2018-04-15 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中共南海軍演原定在4月11日至13日連續舉辦3天，但突然在12日提早結束令人不解，有外媒猜測這可能和美國羅斯福號航空母艦直接開過去有關。

據《美聯社》報導，羅斯福號航母於10日駛過中國南海爭議島嶼，上面載有菲律賓將領、官員和媒體，一起觀看超音速F-18噴氣式戰鬥機如何在艦上起降。美國海軍上將科勒（Steve Koehler）當時表示，美國和中國的部隊還沒有任何危險的互動。

據《路透》報導，當天在20分鐘內，就有20架F-18起降在羅斯福號上，展示出強大的軍事準確度和效率。科勒對著艦上的媒體透露，中國海軍的船隻就在附近，那些都是在南海軍演的艦艇。菲律賓中將包蒂斯塔（Rolando Bautista）在參觀完羅斯福號後，對美國軍力的展示十分讚嘆，直說美國人可以幫助菲國阻止任何威脅。

中國媒體《中評社》，隨後以「美航母來南海耀武揚威 稱四周都是中國軍艦」為題刊出文章，可見羅斯福號當時的確駛進中國南海軍演的範圍內。

據《新唐人》報導，從以上狀況分析，中國南海軍演提前結束，也許是和美國航母有關。有網民更透露，羅斯福號剛好駛入中共海軍的兩股部隊之中，讓中國軍演部署完全被打亂。