與彰中學生座談 蓮舫：國際社會不容中國武力犯台

台裔日本參議員蓮舫13日與來訪的國立彰化高中「日本踏查團」，進行了小型的座談會。（記者林翠儀攝）

2018-04-13 18:15

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕台裔日本參議員蓮舫13日與國立彰化高中「日本踏查團」學生進行一場小型座談會，對於中國預定18日在福建舉行對台軍演一事表示，中國以武力侵略或統治台灣，是國際社會不能容許的，她還盛讚台灣是民主國家的「優等生」，在包括WTO或是國際勞工組織等國際組織中是不可被排除在外的。此外，蓮舫也透露預定5月訪台，希望能拜會蔡英文總統。

國立彰中圖書館主任呂興忠從2008年起向企業募款，每年全額補助多名清寒學生到非洲及日本進行踏查研究，參加的學生必須自己提出訪問的研究主題和人物企畫案，甚至自己與訪問單位接冾連繫。今年的日本踏查團，有學生提出訪問蓮舫的企畫案，並自己寫信給蓮舫接冾訪問事宜。

雖然日本國會目前正處於會期中，但受到學生們的熱誠感動，蓮舫不但爽快答應，還與學生們來了一場小小的座談會，學生們問到了敏感的政治問題，蓮舫也是「直球」回答毫不閃躲。

有學生表示，非常無法理解，為何台灣這樣的小國處處受到中國的欺壓，尤其是中國宣布18日起在福建進行對台軍演，但國際社會卻默不作聲。

蓮舫表示，她能理解16歲青少年的心情，中國和台灣的緊張情勢，應該由當事者雙方，尋找最佳的解決方法，這是她的期望，以武力侵略或統治台灣，這是國際社會不能容許的。

對於中台關係，蓮舫也表示，過去馬英九或陳水扁採取了兩種不同的極端做法，要不是積極配合，就是採消極地拒絕，現在的蔡英文政府也相當困惑，不知道怎麼做，但她說台灣是民主國家的優等生，而且台灣人民的政治敏感度相當高，所以即使經過國民黨長期執政，民眾對於政權輪替卻視為理所當然，證明台灣人的民主素養是很進步的，蓮舫表示，能夠決定未來的走向是在台灣人的手上，對在場的學生們表達高度的期待。

蓮舫的回答贏得在場學生的鼓掌，還說小英總統應聘蓮舫為國策顧問，蓮舫透露5月訪台有可能會和小英總統會面，學生們也趁機邀她造訪彰中。