導致多國負債累累 IMF促中國停止一帶一路「蚊子基建」

2018-04-13 07:13

計畫財務可行性被質疑 西方憂中國影響力增強

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）主席拉加德警告中國，不要透過「一帶一路」計畫，搞出一些無用又讓很多國家負債累累的基礎建設。

根據拉加德週四在中國發表的演說講稿，中國的第一個挑戰就是，確保「一帶一路」計畫只會運用在需要的國家；她說，任何大規模支出計畫，常會難擋利用計畫選擇及招標過程中的龐大「誘惑」，根據過去全球各地經驗，總會出現計畫失敗及資金誤用的風險，最終拖累國家財政。

中國近幾年來強推「一帶一路」計畫，倡議打造一條連接亞洲、非洲和歐洲的現代絲路。自中國國家主席習近平二○一三年公布「一帶一路」計畫以來，中國已砸下數十億美元資金在沿路國家興建鐵公路、港口和電廠。

習近平吹噓「一帶一路」計畫是凝聚發展和促進經濟整合的方法，但各界多質疑計畫的財務可行性，並對中國到底是想透過這個計畫達到什麼目的，表達高度疑慮，外界質疑中國是要藉此擴大對西方的影響力。

美國財長努勤週三在華府表示，擔心中國透過「一帶一路」計畫在全世界擴大放款，也擔心特定地區某些國家未必負擔得起這些貸款。

華府智庫︰8國陷財務危機

根據華府智庫「全球發展中心」（CGD）今年三月發布的報告，「一帶一路」計畫已造成吉布地、吉爾吉斯、寮國、馬爾地夫、蒙古、蒙特內哥羅、巴基斯坦、塔吉克等八國陷入財務危機。

拉加德表示，在公共債務已經很高的國家，仔細控管財務條件是必要的，這將保護中國和合作國家不會簽下未來會造成財務困難的協議；她呼籲中國改善「一帶一路」計畫決策的透明度，如設立單一窗口、提供股東明確的訊息等。