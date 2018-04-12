農藥殘留將近100％！這種水果被美國研究評為最髒

美國最新的研究顯示，各種蔬果農藥殘留率，草莓殘留率超高，列第一名。（資料照）

2018-04-12 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國最新的研究顯示，如果你沒有在食用有機蔬果，你可能要開始考慮吃有機草莓了，因為草莓的農藥殘留率將近100%，被列為最髒的蔬果，而最乾淨的蔬果則是酪梨。

美國非營利環保機構環境工作組織 （Environmental Working Group，EWG）發表最新報告，分別列出「最髒」（Dirty Dozen）和「最乾淨」（Clean Fifteen）的蔬果名單。這項報告是根據美國農業部和食品藥品管理局對超過3萬8800個非有機食品的檢測結果，它們發現常規種植的農產品中有將近有70%的農藥殘留，高達98%的草莓、桃子、油桃，櫻桃和蘋果至少含有一種農藥。

同時，EWG也列出最不可能有農藥殘留的「最乾淨」蔬果名單，酪梨和農藥殘留不到1%，列居第一和第二名。另外，超過80%的鳳梨、木瓜、蘆筍、洋蔥和高麗菜對農藥殘留檢測為陰性。

然而，美國環境保護局表示，現今的水果和蔬菜「比以前更安全」。代表有機和無機種植者的糧食和農業聯盟指出，最髒蔬果名單「缺乏根據」。該聯盟說，美國農業部和美國食品藥物管理局的數據顯示，99%的農藥殘留「遠低於環境保護局所設定的安全水準」。

最髒蔬果清單：

1. 草莓

2. 菠菜

3. 油桃

4. 蘋果

5. 葡萄

6. 桃子

7. 櫻桃

8. 梨子

9. 番茄

10. 芹菜

11. 馬鈴薯

12. 甜椒

最乾淨蔬果清單:

1. 酪梨

2. 甜玉米

3. 鳳梨

4. 高麗菜

5. 洋蔥

6. 冷凍豌豆

7. 木瓜

8. 蘆筍

9. 芒果

10. 茄子

11. 蜜瓜

12. 奇異果

13. 哈密瓜

14. 花椰菜

15. 青花菜