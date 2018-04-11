活躍老化 日本大和市不再把70多歲稱為老人

日本神奈川縣大和市今日宣稱要打造「不稱70多歲者為老人的城市」。圖為日本老人參加運動聚會。（路透）

2018-04-11 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕內政部昨日指出，台灣正式進入「高齡社會」，老年人口快速增加儼然成為嚴重的問題；在人口老化更嚴重的日本，有地方政府今（11）日宣布，「不再把70多歲的人稱為老人」，以此鼓勵年齡較高的民眾更加自立和活躍。

《共同社》和「日經中文網」報導，日本神奈川縣大和市今日宣稱要打造「不稱70多歲者為老人的城市」，「在迎來人生100年時代的超高齡社會中，有必要改變一般將65歲以上視為高齡者的固有觀念。希望這一代人能符合其意願和能力，一直生氣勃勃地活躍。」

市長大木哲在紀念儀式上強調，「希望通過釋放出積極的信號來延長市民的健康壽命，提高終身工作意識，無論多大年級都能活力滿滿地活躍於社會」。

大和市在2014年4月宣布，「不再把60多歲的人稱為老人」，當時該市75歲以上人口佔8.8%，到了2018年4月，這個數字已增加至11.2%。目前，大和市70歲以上人口約有2.6萬人。

鑒於市民老齡化，以及日本老年學會等組織去年將老年人定義調整為75歲，大和市提出了新的宣言，但這不會對法律和條例定義的「老年人」年齡産生影響。

大和市表示，他們是日本唯一一個提出這種宣言的地方政府。