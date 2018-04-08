為增加點閱率 網紅長期替女兒注射尿液、餵瀉藥

2018-04-08 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名婦人為了增加影片點閱率，竟對女兒從小注射尿液、餵瀉藥，使她看起來體弱多病，甚至導致腎衰竭差點致命。

綜合外媒報導，澳洲新南威爾斯省獵人谷（Hunter Valley）一名44歲護士長時間在網路上經營自己的部落格，已經是位小有名氣的網紅媽媽，因為具備專業的醫學常識，也樂於分享育兒經驗，累積大量粉絲。

而她的一名12歲女兒「從小體弱多病」，媽媽每次貼出女兒的病容、就醫心得，便能獲得大量回應與同情。

2015年，當時9歲的女兒被帶到醫院求診，沒想到醫生竟發現女孩已經有腎衰竭的症狀，進一步檢查後，更於其靜脈中發現僅活在尿液中的酵母菌和真菌，協助警方調查後才得知，母親為了打造出女兒體弱多病的樣子吸引粉絲，2008年起便替他注射尿液、餵瀉藥。

該名婦人為了經營自己的部落格累積粉絲，不惜傷害女兒健康，甚至差點危害她的性命，隨後便遭到「使用毒物危害生命或造成嚴重的身體傷害，並造成實際身體傷害」（using poison to endanger life or inflict grievous bodily harm, and assault occasioning actual bodily harm）的指控起訴，女孩也在醫療團隊協助下，漸漸恢復健康。