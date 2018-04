為增加點閱率 網紅長期替女兒注射尿液、餵瀉藥

2018-04-08 12:16

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲一名婦人為了增加影片點閱率,竟對女兒從小注射尿液、餵瀉藥,使她看起來體弱多病,甚至導致腎衰竭差點致命。

綜合外媒報導,澳洲新南威爾斯省獵人谷(Hunter Valley)一名44歲護士長時間在網路上經營自己的部落格,已經是位小有名氣的網紅媽媽,因為具備專業的醫學常識,也樂於分享育兒經驗,累積大量粉絲。

而她的一名12歲女兒「從小體弱多病」,媽媽每次貼出女兒的病容、就醫心得,便能獲得大量回應與同情。

2015年,當時9歲的女兒被帶到醫院求診,沒想到醫生竟發現女孩已經有腎衰竭的症狀,進一步檢查後,更於其靜脈中發現僅活在尿液中的酵母菌和真菌,協助警方調查後才得知,母親為了打造出女兒體弱多病的樣子吸引粉絲,2008年起便替他注射尿液、餵瀉藥。

該名婦人為了經營自己的部落格累積粉絲,不惜傷害女兒健康,甚至差點危害她的性命,隨後便遭到「使用毒物危害生命或造成嚴重的身體傷害,並造成實際身體傷害」(using poison to endanger life or inflict grievous bodily harm, and assault occasioning actual bodily harm)的指控起訴,女孩也在醫療團隊協助下,漸漸恢復健康。