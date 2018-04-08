確定誤判！台灣男子拔河隊拿回「失去的金牌」

中華民國拔河運動協會收到國際拔河總會來函，來函指出確認為人為錯誤造成誤判，因此愛爾蘭與台灣並列第一，拿回「失去的金牌」。（圖擷自大笨牛拔河隊臉書專頁）

2018-04-08 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕台灣男子拔河隊3月10日在世界盃室內拔河隊錦標賽男子560公斤組決賽時，因裁判誤判而痛失金牌，不過，中華民國拔河運動協會昨晚收到國際拔河總會（TWIF）來函指出，經確認後為人為錯誤造成誤判，愛爾蘭與台灣並列第一，台灣終於拿回「失去的金牌」。

綜合媒體報導，國際拔河總會來函內容中指出，此次風波是單一事件，且當時是過去沒有經歷過的特殊狀況，國際拔河總會在審慎檢視比賽主裁判、官員提供的事證和報告後，決定釐清賽事結果；在檢視包括當天執法的德籍主審等多位裁判提出的報告後，最後裁定由於人為錯誤所致，這場決賽將改判為平手，台灣與愛爾蘭並列第一，此結果除了會登錄為正式紀錄之外，也已通知了愛爾蘭拔河協會。

針對「拿回金牌」，中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，選手訓練十分辛苦，而誤判發生至今選手們心情仍然低落，所幸能獲得平反。另外，國際拔河總會來函中也提到，雖然台灣隊當下遭誤判的情緒可被理解，不過在頒獎典禮上拒絕受獎等行為並不被接受，後續處置將在以正式信函告知。

回顧當時比賽狀況，總教練陳建文當時曾說，拔河須累計滿3犯才會被判失格，但當天主審卻數次對愛爾蘭隊的犯規視而不見，就連愛爾蘭隊故意放繩也都當成沒看到，頻頻針對台灣隊，在比賽第二局、台灣隊原本只有1犯時，台灣隊又因愛爾蘭再度放繩而坐地，但裁判竟直接判只有1犯的台灣隊3犯出局，他及選手立刻表達抗議，但主審堅持不改判。

當下陳建文立刻向總裁判長、裁判主任等人提出抗議，但裁判主任宣稱沒有在現場看到比賽判決是如何發生，並堅持主審的判決就是最終判決。事後拔河協會向國際拔河總會的仲裁委員會提出仲裁，如今結果出爐，總算是還給選手和教練們一個公道。