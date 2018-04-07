加拿大青少年冰球隊車禍 14死3重傷

加拿大薩斯喀徹溫省青少年冰球聯盟洪堡野馬隊（Humboldt Broncos）巴士車禍，造成14死3重傷慘劇。（圖擷自Collegiate Sports Medicine Olds臉書）

2018-04-07 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大薩斯喀徹溫省青少年冰球聯盟的洪堡野馬隊（Humboldt Broncos），於當地時間6日傍晚5時（台灣時間7日上午7時）搭乘巴士前往尼帕溫鎮（Nipawin）參加比賽，途中卻遭運貨卡車撞擊，造成14死3重傷慘劇。

據加拿大《國家郵報》報導，車禍地點位於蒂斯代爾（Tisdale）以北30公里的35號高速公路上，加拿大皇家騎警雖確認了死傷人數，但目前無法釐清遇難者身份。

洪堡野馬隊總裁加林格（Kevin Garinger）表示，他得知事故後感到十分震驚，因為自己希望球隊培養出頂尖的冰球運動員，讓他們成為優秀的年輕人，如今他卻只能面對悲劇。

許多洪堡居民聚集在當地的埃爾加彼得森冰上競技場（Elgar Petersen Arena），藉由手機不斷收到巴士車禍的消息，人群中不時傳來啜泣聲，傷心的民眾互相擁抱。

原定與洪堡野馬隊交戰的尼帕溫老鷹隊（Nipawin Hawks）總裁奧普（Darren Opp）感嘆，這是一場可怕的事故，這非常非常糟糕。他透露老鷹隊教練組和球員都希望提供幫助，因為有許多野馬隊選手的父母都在焦急等待兒子的消息。

尼帕溫鎮牧師加茲比（Jordan Gadsby）開放當地教堂，讓心急如焚的家屬們有地方休息，人們臉上都掛著淚水。野馬隊選手尼克（Nick Shumlanski）的父親邁爾斯（Myles Shumlanski）表示，自己接到了兒子的電話就急忙趕到現場，他目睹了十分糟糕的傷亡狀況，兒子已送往醫院治療。