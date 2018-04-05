理論證實！天文學家：銀河系恐存在超過1萬個黑洞

哥倫比亞大學研究團隊指出，位於銀河系中心的超大質量黑洞射手座A*，周圍有一層灰塵和氣體，其中包含12個較小的黑洞。（美聯社）

2018-04-05 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕長久以來的天文理論都曾預測每個龐大星系附近都可能有成千上萬個小黑洞，天文學家日前證實，已經在銀河系中心發現12個黑洞，而總數預估可能多達1萬個以上。

綜合外媒報導，透過美國太空總署（NASA）的錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）檔案數據，哥倫比亞大學天文物理學家海利（Charles Hailey）及其同事在銀河系中心的射手座A*（Sgr A*）四周測得12個黑洞，並觀察12個黑洞雙星系統的X光訊號，從研究較接近地球的黑洞，推斷銀河系核心必定有大約500個雙星系統，只是大部分光線暗得無法觀測到。

海利表示，根據每20個孤立的黑洞只有大約一個最後會找到可形成雙星的星球的理論，他們估計人馬座A四周約有1萬個孤立的黑洞。

整個銀河系直徑寬達大約10萬光年，科學家至今只在較遠離銀河系核心之處發現60個黑洞，最大的黑洞質量有太陽的幾百萬到幾十億倍。而海利說明，銀河系在宇宙間相當正常，因此銀河系中心如有這麼多黑洞，大多數其他星系中心可能也是如此。