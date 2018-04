霍金留給「世間的最後禮物」請50名遊民享用大餐

2018-04-03 23:35

〔即時新聞/綜合報導〕英國著名物理學家霍金3月14日逝世,享壽76歲,葬禮於31日舉行。霍金也在葬禮當天送出「最後的禮物」,請50名遊民享用豐盛的午餐。

綜合外媒報導,慈善團體FoodCycle經常為遊民提供免費餐點。31日葬禮前,FoodCycle收到霍金家族的資金協助,決定提供豐盛午餐給50名遊民,其中包括無家可歸、老人等需要幫助的人。

當天餐會時,桌上不僅充滿豐盛的食物,每張桌子擺著卡片寫著「這是來自史蒂芬(霍金)的禮物。」,簡單的字句,讓每個人臉上洋溢著喜悅。FoodCycle成員柯里斯(Alex Collis)表示,「每個人都為霍金教授舉杯喝采,我們團隊也很自豪參與這項盛事。」她也強調,「霍金家族的舉動很有愛,他們想幫助別人度過難關。」

霍金葬禮舉行於英國劍橋大學大聖瑪麗教堂,眾多各界知名人士出席,劍橋街頭也聚集上百名民眾,一同為這位物理學界巨擘送上最後一程。

We're so grateful to the Hawking family for their generous donation so we could give our guests an extra special #Easter meal yesterday. We had a little cheer in honour of #StephenHawking before tucking in. #Cambridge #community #lovefoodhatewaste #alltogether pic.twitter.com/ali61X06iE