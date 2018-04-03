霍金留給「世間的最後禮物」請50名遊民享用大餐

2018-04-03 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名物理學家霍金3月14日逝世，享壽76歲，葬禮於31日舉行。霍金也在葬禮當天送出「最後的禮物」，請50名遊民享用豐盛的午餐。

綜合外媒報導，慈善團體FoodCycle經常為遊民提供免費餐點。31日葬禮前，FoodCycle收到霍金家族的資金協助，決定提供豐盛午餐給50名遊民，其中包括無家可歸、老人等需要幫助的人。

當天餐會時，桌上不僅充滿豐盛的食物，每張桌子擺著卡片寫著「這是來自史蒂芬（霍金）的禮物。」，簡單的字句，讓每個人臉上洋溢著喜悅。FoodCycle成員柯里斯（Alex Collis）表示，「每個人都為霍金教授舉杯喝采，我們團隊也很自豪參與這項盛事。」她也強調，「霍金家族的舉動很有愛，他們想幫助別人度過難關。」

霍金葬禮舉行於英國劍橋大學大聖瑪麗教堂，眾多各界知名人士出席，劍橋街頭也聚集上百名民眾，一同為這位物理學界巨擘送上最後一程。

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