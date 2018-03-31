以巴衝突 以軍攻擊加薩走廊3處哈瑪斯陣營

2018-03-31 02:36

〔中央社〕以色列軍方指出，繼以巴邊界遭巴勒斯坦人企圖開槍攻擊以國軍人後，以軍對加薩走廊（Gaza Strip）3處哈瑪斯集團（Hamas）陣營發動坦克砲火攻擊和戰機空襲。

法新社報導，以軍聲明指出，針對3處哈瑪斯集團陣營發動坦克砲火和噴射戰機空襲行動，以回擊攻擊者。根據聲明，據稱的槍擊未造成任何人員受傷。

以軍發動攻擊前，加薩走廊曾出現大規模抗議活動，延邊界地區也爆發衝突。

根據加薩官員，在暴力衝突中，有12名巴勒斯坦人遭以軍部隊攻擊致死。