揚言「射擊」美國高中 台灣18歲交換生遭逮

孫安左（An Tso Sun，音譯）日前揚言在今年5月1日「射擊」他在美就讀的高中。（圖擷自philly.com）

2018-03-29 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕我國一名18歲赴美交換學生孫安左（An Tso Sun，音譯）日前揚言在今年5月1日「射擊」他所就讀的邦納普倫德加斯特天主教高中（Bonner & Prendergast Catholic High School），當地時間週二晚間被美國警方逮捕，以10萬美元（約新台幣291.43萬元）交保，預定4月11日開庭。

綜合外媒報導，學校所在的上達比（Upper Darby）警方聲稱，孫安左在美國就讀的幾個月中，使用學校的iPad學會了如何購買AK-47及AR-15槍支，還像他的同學吹噓自己計劃屠殺他的高中同學們，他的臥室也呈現了「軍事風格」。

上達比警局的警察總監奇伍德（Michael Chitwood）表示，孫安左曾帶著一枚大口徑子彈到校，員警到他家搜查時，也發現了軍式防彈背心、可攜帶子彈的背包、加裝瞄準器的強力十字弓及七枝弓箭、可用於AK-47及AR-15的支架、20發九釐米子彈等可疑物品。

目前孫安左已獲交保，預定4月11日開庭。孫的律師拉托伊森（Enrique Latoison）解釋，孫安左沒有計劃發動校園槍擊，並聲稱孫只是開玩笑，孫並非在美國長大，雖然美國人知道這不是有趣的玩笑，但孫不明白。至於被搜索到「可疑物品」，拉托伊森則辯稱是孫參加學校萬聖節服裝比賽的道具。