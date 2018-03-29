英男到東南亞玩一夜情 「中鏢」全球首例超級淋病

2018-03-29 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名在國內有固定性伴侶的男子，今年初造訪東南亞時，與當地女性大玩一夜情，隨後在1個月內產生出現淋病症狀，經診斷，證實罹患全球首例的「超級淋病」。

英國公共衛生署（PHE）指出，淋病患者最主要會被投以頭孢曲松（Ceftriaxone）與阿奇黴素（Azithromycin）2種抗生素的其中1種，若當中1種無效，才會換成另外1種，但這名英國男子身上的淋病雙球菌（Neisseria gonorrhoeae）卻對這2種抗生素都產生抗藥性，官方特別組成專案小組，研究這種超級細菌的傳播阻斷方式。

男子被施以上述2種抗生素後，仍在喉嚨內找到病原體，他身上的淋病雙球菌經實驗發現，只對奇黴素（spectinomycin）較敏感，目前男子正接受厄他培南（Ertapenem）抗生素治療，下月中旬將再度接受檢查有無殘留細菌，他的固定性伴侶雖檢測出陰性反應，但仍舊進行預防性治療中。

根據衛服部疾管署傳染病防治工作手冊資料指出，男性若感染淋病，尿道將出現膿性分泌物，且在小便時能感受到灼熱、刺痛感，男同志則較常出現直腸感染；女性則在感染初期罹患子宮頸炎、尿道炎，逢經期還有機會進一步造成子宮內膜炎、輸卵管炎、骨盤腔腹膜炎，進而導致不孕症、子宮外孕，尚未發育的女性則易產生外陰陰道炎。