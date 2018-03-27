日本陸自隊史最大改組 陸上總隊、水陸機動團成軍

日本陸上自衛隊為了統一全國部隊指揮權，並強化與航空、海上自衛隊的橫向指揮，進行創隊60多年以來最大改組，新成立的「陸上總隊」於27日正式成立。（路透）

2018-03-27 20:46

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本陸上自衛隊為了統一全國部隊指揮權，並強化與航空、海上自衛隊的橫向指揮，進行創隊60多年以來最大改組，新成立的「陸上總隊」於27日正式成立，另一方面，有「日版海軍陸戰隊」之稱的「水陸機動團」也在同日上路，這是日本為了保衛尖閣群島（釣魚台群島）等離島以對抗中國的侵略威脅新成立的組織，預定編制將有3000人。

「陸上總隊」的成立被視為是陸自從1954年創隊以來最大的改組，起因來自中國近年顯露對東海地區的野心。事實上，日本在2004年修改「防衛計畫大綱」時曾有意新設「陸上總隊」但並未實現，2009年自民黨政府再度提出，結果也因政權跨台而落空，2012年安倍奪回政權，終於在新版防衛大綱敲定這項重大的防衛部隊改組計畫，除了對抗中國武力崛起，也具有積極參與美國亞太戰略的用意。

巧的是，當初負責推動的防衛相的小野寺五典，去年8月回鍋擔任防衛相，27日親手為他催生的新組織揭幕。他在記者會上表示，陸海空自衛隊的整合運用，將更能機動性應對全國層級的突發事態。

新設的「陸上總隊」直屬防衛相，由統合幕僚長（相當於聯合參謀部參謀長）進行指揮監督，是陸自北部、東北、東部、中部和西部等5個現有方面隊及新成立「水陸機動團」的上級單位，司令部設於東京都練馬區的陸自朝霞駐地。

由於海上自衛隊和航空自衛隊早已分別設有自衛艦隊和航空總隊統一指揮權，僅有陸自仍將全國分為5個方面隊分別運用。以往涉及陸自多個方面隊的命令需要向各方面總監下達，被指較為煩瑣。陸自新設的「陸上總隊」與海自的自衛艦隊、空自的航空總隊定位相同，由防衛相直轄運用。未來與美軍和海空自衛隊之間的協調工作將由陸上總隊統一負責，預料合作會變得流暢。

另外，在同日上路的日版海軍陸戰隊「水陸機動團」，以長崎縣佐世保市相浦駐地的西部方面軍普通科連隊為中心，成立初期編制約為2100人，最終將達到3000人編制，水陸機動團作為陸上總隊的直轄部隊，負責包括釣魚台群島等西南離島被佔據時的奪回作戰。由於從長崎出發會花費移動時間，未來可能將部隊設於沖繩縣。

陸上總隊首任司令官將由曾任中央快速反應集團司令官的陸將（相當於陸軍中將）小林茂擔任，水陸機動團首任團長將由曾任西部方面總監部幕僚副長的陸將補（相當於陸軍少將）青木伸一擔任。