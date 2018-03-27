直擊！不滿客人打烊前點餐 女店員竟「吐口水」加料

女店員疑因不滿客人在打烊之際來點餐，竟直接對食物吐口水。（圖擷自YouTube）

2018-03-27 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國蒙大拿州米蘇拉市（Missoula）一間連鎖速食店的女店員，疑因不滿客人在打烊之際點餐，竟當場將食物「加料」，對著客人點購的捲餅吐口水，誇張行徑引起廣大網友關注。

綜合外媒報導，當地連鎖速食店「Pita Pit」營業至凌晨3點，梅德普倫（ShaeLynn Madplume）在25日凌晨2點左右至該店點購捲餅，打算外帶回家享用，女店員則向她表示「已經打烊了」，梅德普倫認為營業時間還沒結束，堅決點餐；這時女店員臉上仍掛著專業的笑容，卻開始口出惡言「X女人，來打架啊，妳怎麼不滾出去？」，下秒更直接把檯面上的捲餅掀開，對著餡料大吐口水。

梅德普倫見狀當場氣炸，女店員則繼續掛著笑臉叫囂，「妳以為我們只為妳開嗎？」，挑釁意味濃厚，雙方更隔著配料區開打，一旁男店員見狀，沒打算要介入這場戰爭，也沒打算要阻止，只是默默的將梅德普倫掉在配料區上的包包拿開。

該名女店員的離譜行徑全都被梅德普倫同行的友人錄下，影片上傳至網路後，短時間內吸引近200萬人次瀏覽，網友都女店員的離譜舉止直搖頭，事後該店也在官方臉書發文表示，已將這名女店員解僱，並對梅德普倫致歉。

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