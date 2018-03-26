好大尾！ 蛇頭快比人臉大 印尼巨型眼鏡王蛇野放

日前印尼一名網友捕獲一條巨大的眼鏡王蛇，體型驚人，光是蛇頭就幾乎跟人臉一樣大，引發網友瘋狂討論。（圖片截取自Made Dwi Sudarmawan臉書）

2018-03-26 22:20

［編譯羅綺／綜合報導］日前一名印尼男子宣稱捕獲一條體型驚人的眼鏡王蛇，光是蛇頭就幾乎跟人臉一樣大，引發網友瘋狂討論。

網友「Made Dwi Sudarmawan」於臉書上傳與眼鏡王蛇的合照，並表示，這條蛇來自印尼婆羅洲。由於他僅穿著短褲和靴子，沒有穿戴任何安全防護裝備，許多網友認為這條蛇可能是他飼養的寵物。

照片中的蛇看起來異常巨大，不少人質疑照片的真實性。但LIPI生物研究中心實驗室的爬行動物和兩棲類研究主管哈米迪（Amir Hamidy）表示：「我相信這是真的，這條蛇是眼鏡王蛇，拉丁學名為Ophiophagus hannah，意思是『食蛇者』，以其他蛇類為食。牠是世界上最長的毒蛇，可以長到5至6公尺長。」

眼鏡王蛇主要分布於印度、中國及東南亞一帶；棲息在草地、灌木林、空曠林地及樹林裏；雖然其分布地很廣泛，但該品種並不常見。近年來更因為森林被過度開發，導致眼鏡王蛇的數量有下降的趨勢。眼鏡王蛇最常獵殺的對象是經常接近人類住處的鼠蛇，這可能間接導致眼鏡王蛇靠近人類活動，而發生意外。

上週五（23）這條巨蛇被野放回森林中，這名網友在臉書上發文表示：「向誤會的網友們道歉，我們捕抓這條蛇是因為牠在我們村莊附近徘徊，讓村民人心惶惶，所以才會把牠野放到離村子較遠的地方。現在牠沒有出現緊張或生氣的表現，應該是對新環境很滿意。」