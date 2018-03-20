日本擬引進F-35B 可能將出雲號改造成航母

日本擬引進F-35B戰機，出雲號（圖）也可能改為航母。（彭博）

2018-03-20 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府為了應對朝鮮半島局勢和中國軍備增加威脅，擬引進F-35B隱形戰機，更討論將「準航母」出雲號改建，讓F-35B可在出雲號上起降，此舉將會使出雲號成為事實上的航母，不過上述方案所增加的成本，以及是否有違背日本憲法的「專守防衛」理念，日本政府內部仍有疑慮。

《日經中文網》報導，日本政府和執政黨「自民黨」已將引進F-35B隱形戰機的方針，納入2018年底修訂的《防衛大綱》和《中期防衛力量整備計劃》（簡稱中期防）內，之後還將討論改建出雲號，讓F-35B能在出雲號上起降，讓出雲號成為事實上的航母。

自民黨安全保障調查會20日的會議上提出修改《防衛大綱》的綱要草案，明確表示「取得短距離垂直起降（STOVL）戰鬥機」，考慮引進F-35B；綱要草案也表示要「推動DDH（直升機護衛艦）的平台化」，推動出雲號改建。自民黨將會在5月底前匯總最終方案，日本政府將根據建議，正式啟動討論。

日本防衛産業相關人士表示，由於F-35B起飛所需的滑行距離不到200公尺，大幅短於日本自衛隊目前引進的F-35A，由於能以較短距離起飛、垂直著陸，可以在跑道短的離島機場或水上艦艇甲板使用，以加強離島防衛，日本防衛省也開始調查是否能實現F-35B在出雲號上起降，除了設想在出雲號上運用日本引進的F-35B外，還有供美軍F-35B起降的方案。

日本政府和自民黨設想將F-35B配備在航母化的出雲號上，用於西南防衛，若包含釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）在內的西南諸島發生狀況，可將配備F-35B的出雲號派遣到周邊海域。

只不過日本自衛隊目前引進的F-35A戰機每架約在150億日圓（約41.47億元台幣），F-35B被認為會更貴，日本政府考慮引進20架F-35B，但內部對成本增加還是有所疑慮。

另外，日本在野黨批評改建出雲號「屬於事實上的航母化，專守防衛的理想狀態將改變」，但日本防衛省的高層對此認為「是以保護日本為目的的『防禦型航母』，沒有脫離專守防衛」。但攻擊型和防禦型的劃分並不明確。