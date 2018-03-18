台灣旅行法戳到痛點？ 中國各單位接連跳腳痛批

美國總統川普簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員的訪問，引發中國政府不滿，中國各單位接連出面狠批這項法案。（歐新社）

2018-03-18 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在當地時間16日簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員的訪問，引發中國政府不滿，包含中國駐美使館、外交部、國防部都接連發表抗議聲明，官方媒體也全力動起來狠批這項法案。

綜合中國媒體報導，在美國總統川普簽署「台灣旅行法」後，中國政府各大單位接連發表抗議聲明，17日下午，中國駐美使館發言人聲稱，此條款嚴重違反「一個中國原則」和「中美三公報」，要求美國停止與台灣的官方往來以及提昇對台實質關係；中國外交部17日晚間指出，「台灣旅行法」雖不具法律約束力，但此舉對「台獨」發出了嚴重錯誤信號，已向美方提出嚴正交涉。

17日深夜，中國國防部發言人聲稱，「台灣旅行法」嚴重干涉中國內政，損害了中美兩國軍事關係的發展，要求不得實施上述法案有關條款，同時停止美台官方往來，停止對台軍事聯繫、軍售，以免對中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

中國官媒《環球時報》先前社論指出，台灣旅行法是在「摧毀台灣法」的行為，中國屆時肯定會採取行動，「高層互訪」的台美都付出代價，中國也會對美國施以全面性的外交報復；《人民日報》也稱，美國妄圖通過打「台灣牌」漁利，只會適得其反，這種挑戰一中底線的行為，中國人民不會答應。