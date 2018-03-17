媽媽珍藏3年冬瓜水 喝了3兄弟全中毒發紫

小朋友喝冬瓜水中毒。（圖翻攝自網路）

2018-03-17 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東、珠海一帶有浸冬瓜水的習俗，然而有媽媽將家中珍藏3年的冬瓜水給小朋友喝，竟出現中毒發紫的狀況，送醫急救後康復。

綜合中媒報導，上個月底，中國廣東中山一名媽媽將家中珍藏3年的冬瓜水餵給4歲大的大兒子，以及10個月大的雙胞胎兒子喝，結果3兄弟晚間都出現中毒發紫的狀況。送醫後發現3兄弟為亞硝酸鹽中毒，經過數天治療後康復。

報導指出，珠海、中山一帶有七夕浸冬瓜水的習俗，傳說可治療溫熱病、中暑與發燒。