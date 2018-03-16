沙國刁蠻公主踢鐵板 遭法國正式發布通緝

2018-03-16 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯一名公主在巴黎住處，指使隨扈痛毆一名法國室內裝潢師，還逼他親吻公主雙足，受虐數小時才獲釋，引發輿論譁然，如今法國法官正式對沙國公主發布國際通緝令，

這起事件發生在2016年，一名法國裝潢師前往位於巴黎16區「福煦大街」（Avenue Foch）上的一幢華麗建築工作，在動工前他習慣使用智慧型手機拍攝現場，以便事後將擺設還原。

沒想到這個動作引起沙國公主不滿，認為他打算把照片賣給媒體，不僅當場把手機搶走，更命令人高馬大的配槍隨扈動手加以痛毆，隨扈最終更把裝潢師雙手綁住，逼他跪著親吻公主雙足，但後者依舊不滿，竟開口說：「必須殺了他，這條狗不值得一活」。

這名裝潢師在受虐數小時後被踢出屋外，還被嗆「永遠別踏入16區」，但為了拿回工具，及應得的2萬歐元酬勞，他還是鼓起勇氣上門追討，但最後還是徒勞無功，受害者在無計可施的情況下只能選擇向警方報案，整起事件才曝了光。

由於沙國是法國軍售重要市場，也擁有法國境內部分負有盛名的建築。沙國王室隨扈因外交豁免權而高人一等，在法國內政部允許下，擁有一般法國保全都不具備的佩槍權力，如今王室成員遭法國通緝，過去享有的特殊待遇恐無法讓她全身而退。