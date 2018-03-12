波蘭新法禁止週日營業 假日想採買得開車去鄰國

2018-03-12 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭政府為了讓打工族週日能夠休息，推新法禁止民眾在星期日購物，法案於11日正式生效，新法上路後引起各方許多怨言。

綜合媒體報導，波蘭近日通過《星期日限制貿易法案》，從昨日開始將逐步禁止大賣場、百貨公司週日營業，目前僅規定各類賣場不得在每月的第1個與最後1個週日營業，預計2020年，將會達到每個週日都不允許營業。除了特殊節慶之外，如果商家違法營業，將被處以10萬茲羅提（zlotys，約新台幣86萬元）的罰款，此法案也適用所有在波蘭開業的外商賣場。

提出這項法案的波蘭工會組織「團結工聯」表示，該法案是為了保障打工族能夠固定在週日休息，但遭到國內自由派人士批評，認為新規定只會讓更多人失業，甚至剝奪了學生利用週末打工的機會，工會人士則認為，這項法案不會減少工時，只會讓打工族週五、週六必須加班更晚。反對派政治人物指出，許多波蘭民眾週一到週六都忙於工作，只有週日能出門購物，新法案會迫使他們跨境去鄰近國家購物。

但其實波蘭並不是第1個禁止週日購物的國家，同為前共產國家的匈牙利也曾在2015年禁止，但因為民間反對聲浪不斷，在隔年取消，而奧地利、德國則是遵循週日休息的模式已久，瑞士、挪威兩國僅限制部分的週日購物。