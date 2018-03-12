南韓執政黨提修憲讓總統可連任 在野黨籲分權

修憲近日成為南韓政壇一大主要議題，直屬於南韓總統的政策企畫委員會下屬的國民憲法諮詢特別委員會，明日將向總統文在寅報告修憲諮詢案。（美聯社）

2018-03-12 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕修憲近日成為南韓政壇一大主要議題，據當地媒體指出，國民憲法諮詢特別委員會今（12）日將確定修憲諮詢方案，執政黨考慮將總統任期從目前5年1任制改成4年2任制，在野黨主張實行「分權總統制」，認為應修改帝王式的總統制。

南韓《東亞日報》報導，直屬於南韓總統的政策企畫委員會下屬的國民憲法諮詢特別委員會，明日將向總統文在寅報告修憲諮詢案，方案中包括基本權利和地方分權等核心問題，但朝野黨派針對權力結構問題，具有相當大的分歧。

諮詢特委會委員長鄭海球表示：「我們正在重點考慮總統的4年2任制。」最大在野黨自由韓國黨認為「（執政黨）是想要長期權力」，該黨議員金成泰說，這是修憲的關鍵是要避免帝王式總統制的弊端，「4年2任制無異於把絕對的（權力）戒指一個變2個」。

自由韓國黨提議，應實行總統治外、總理治內的「分權型總統制」，「應由國會任命總理，來牽制總統的獨斷」。但執政的共同民主黨認為，這會導致總統權力失效，成為事實上的內閣責任制，且治內、治外概念模糊，總統和總理權力可能發生衝突。

此外，朝野黨派也有人在考慮引進國會參眾兩院制，自由韓國黨代表洪准杓日前在國民修憲大討論會上表示，「因為制定了一院治，所以沒有機構可以調解，我們是不是也可以研究一下（像美國）那樣的國會，實施參眾兩院制，就可以調解衝突。」