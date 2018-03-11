一語成讖？ 習近平父親曾憂中國再出毛澤東式的強人

全國人大全體會議今通過修憲刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」，習近平的國家主席任期可至2023年後。（路透）

2018-03-11 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國兩會重頭戲今登場，結果一如預期，通過修憲刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，日前有外媒稱，習近平的父親習仲勳生前最擔心的事情，就是未來的中國是否會再出另一個「毛澤東」。

中國修憲結果今下午近4時出爐，人大代表出席人數共有2964人，有2958票贊成、反對2票、棄權3票，1張無效票，修憲案確定通過；本來規定國家主席連任不得超過2屆，最多10年的規定遭廢除，習近平在2023年完成國家主席第2個任期後，仍可以繼續連任，被外界質疑帝制復辟。

《自由亞洲電台》日前曾發表過一則文章指出，習近平在修改憲法過程中徹底否定自己的父親，習近平的父親習仲勳曾在文化大革命中受到批鬥、迫害，後名譽獲得平反，並於鄧小平掌權時，成為核心決策人員之一；在當時的中共內部，習仲勳屬於改革派，主張自由市場經濟，在鄧小平同意下創辦經濟特區。

習仲勳同時認為，應把政府權力限制在法律內，為了將文化大革命時期的餘毒給去除，與彭真等人制定《八二憲法》，該部憲法重新確立了，中共國家主席和副主席職務任期，一屆5年，連任不得超過兩屆的規定。

習仲勳曾憂心忡忡與彭真討論，若將來要是再出一個毛澤東式的強人該怎麼辦，習仲勳說：「如果今後又出現毛主席這樣的強人怎麼辦？他堅持要搞，怎麼辦？」彭真回應：「所以，我們今後一定要堅持黨必須在憲法和法律的範圍內活動的規定，這是一項極其重要的原則。」

不料習仲勳當年的憂心一語成讖，在今天中國通過修憲刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定後，其兒子帶頭否定他所制定對於權力的箝制，成了他最害怕的「毛主席再現」。