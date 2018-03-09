反習修憲稱帝 中國留學生發起「非我主席」運動

中國留學生發起「非我國家主席」運動，反對廢除任期限制。（擷取自《外交政策》）

2018-03-09 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大正在開會，預定修憲取消國家主席任期限制，被外界視作習近平「稱帝」的第一步，對此，中國海外留學生發起「不是我的國家主席（#NotMyPresident）」運動，反對這項即將賦予習近平至高權力的修憲案。

根據美國學術刊物《外交政策（Foreign Policy）》報導，中國欲修憲廢除國家主席任期限制一事近期鬧得沸沸揚揚，由中國留學生組成的反修憲組織，3月1日在美國加州大學聖地牙哥分校正式展開此運動，在學校的公告欄貼上第一張反對習近平的海報。

報導指出，同樣的反習海報兩天後出現在哥倫比亞大學及紐約大學，一週後，這項運動已擴展到美國、加拿大、澳洲及英國的9所大學。反對修憲的學生表示，一個從未被人民直接選中的人，卻能享有終身任期並行獨裁之實，這並非中國人民所樂見。

發起行動的年輕中國留學生選擇「#我不同意（#IDISAGREE）」作為主題標籤之一，同時採用「#不是我的國家主席（#NotMyPresident）」標籤，在推特上宣傳這項運動。報導稱，該運動已廣受來自美國與其他西方國家的中國學生支持，並在更多西方學校的中國學生社群激起漣漪。

《外交政策》認為，直接抵制國家元首以中國而言十分大膽、罕見，強調這些學生冒著很大的風險在執行這項行動，該文更指出，中國海外留學生過去往往不願意公開批評政府，這是因為他們擔心自己的言論會被中共紀錄並採取報復行為，輕則影響就業前景，重則出現安全隱憂。