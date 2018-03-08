改革派教宗保祿六世、遭暗殺的主教羅梅洛 10月封聖

2018-03-08 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕梵諦岡今（7）日表示，推動教會改革著稱的已故教宗保祿六世（Pope Paul VI），以及遭暗殺的薩爾瓦多主教羅梅洛（Oscar Romero），將一起被封為聖人。外媒指出，封聖儀式預計在10月舉行。

《法新社》報導，羅馬教廷在一份聲明中表示，教宗方濟各（Pope Francis）已簽署法令，將根據保祿六世和羅梅洛各自展現的「奇蹟」給予榮譽勳章。保祿六世在2014年10月被被冊封真福，羅梅洛也在2015年5月經過宣福禮。在天主教中，經過宣福禮的真福者，再出現過2次神蹟，經教會進一步確認資格後，就可以舉行封聖儀式。

保祿六世在1963年被選為教宗，在位15年正巧經歷宗教動盪、革新時期，最為世人所知的是，他在1960年代完成前任教宗召開的「第二次梵蒂岡大公會議」，改變信徒與神父之間的關係，並開啟教會與其他宗教的對話。

保祿六世使教會更加世俗化。他被認為是現任教宗方濟各的模範之一，方濟各常在演講中提到他，並稱保祿六世為「勇敢的天主教徒」。

羅梅洛生前直言不諱，敢於批評當時薩爾瓦多專制政府的鎮壓與社會不公現象，致力爭取窮人權利、呼籲結束政治暴力，1980年主持彌撒聖餐時，遭到與當時軍政府有關的右翼槍手衝進教堂開槍打死。

羅梅洛因被羅馬教廷認為思想左傾，而禁止為他封聖，現任教宗方濟各在2014年解除禁令，隔年2月羅梅洛被冊封為真福。