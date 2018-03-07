中國國企接管iCloud首日 傳用戶個資遭竊還被威脅

Apple在中國iCloud服務從2月28日起，轉由具中國政府背景的「雲上貴州」公司營運，引發資安疑慮。（彭博）

2018-03-07 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕Apple在中國iCloud服務從2月28日起，轉由具中國政府背景的「雲上貴州」公司營運，引發資安疑慮，沒想到馬上就發生資安遭竊一事，一名中國網友爆料自己與蘋果公司客服人員發生口角後，客服利用職務之便竊取了他的資料，進而威脅他。

微博用戶「美國往事1999」在網路上爆料，Apple決定將iCloud轉交由「雲上貴州」處理後，當事者一直沒有同意iCloud的雲上貴州服務，在上月28日下午，打電話向客服詢問iCloud相關事宜，但這名客服人員態度惡劣，彼此在電話中發生口角，結束通話後，客服還回電繼續辱罵當事者。

同一天晚上，當事者又接到這名客服的來電，質疑他為什麼不想讓iCloud帳號給「雲上貴州」來處理，於是利用職務之便，竊取當事者的個人資料，還入侵他的iCloud，要求當事者在1小時之內加通訊軟體好友，否則會將當事者的個資公諸於世。

客服在電話中囂張嗆：「不敢說讓你生不如死，至少會給你帶來一點工作上或者是其他生活上的不便。」當事者隨後發現，iCloud遭人非法入侵，Apple ID也曾被別人登錄，連電子郵箱也不放過。

微博用戶「美國往事1999」稱，在多次撥打蘋果客服反映此事後，蘋果表示已將該涉事員工開除，但並未透露相關訊息，包含自己多少個資被竊取都拒絕說明；當事者痛批，在全社會都無比重視和關注資訊安全的時代，iCloud轉交予「雲上貴州」的第一天就發生了這樣嚴重的惡劣事件，「真的是讓人震驚和害怕。」

許多中國網友紛紛表示：「數據放在中國，就是等於交到黨的手上，還指望有什麼安全呢」、「貴州服務第一天，我用了5年的手機，第一次接到貸款電話」、「交接前已清空所有iCloud數據，關閉所有同步，不再使用」、「畢竟庫克已經跪舔舔到十二指腸了。」