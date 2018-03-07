中國擬接管非洲重要港口 美軍：將會有嚴重後果

美軍駐非洲高階將領表示，中國逐漸加強在非洲的軍事力量，如果中國拿走吉布地的重要港口，美軍將面臨非常「重大」的影響。（歐新社資料照）

2018-03-07 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕美軍駐非洲高階將領今天表示，中國逐漸加強在非洲的軍事力量，如果中國拿走吉布地的重要港口，美軍將面臨非常「重大」的影響。

《路透》報導，吉布地在上個月與全球最大港口運營商之一的杜拜環球港務集團（DP World）簽約，終結杜拜環球港務集團對多哈雷貨櫃碼頭（Doraleh Container Terminal）的經營權，理由是為了解決從2012年開始未能解決的爭端。杜拜環球港務集團認為，此舉是非法扣押該碼頭，並已經開始向倫敦國際仲裁法院展開新的仲裁程序。

美國議員6日在國會聽證會上表示，有報導稱吉布地奪得這個港口的控制權，並將港口作為禮物送給中國，而中國也已經在距離美國重要軍事基地不遠處，建立起一座軍事基地。

共和黨代表柏恩（Bradley Byrne）在給美國防長馬蒂斯（Jim Mattis）的信中指出，「假若這是非法扣押港口的舉動，誰敢說政府在任期屆滿之前不會非法終止我們的租約。」他還說，擔憂中國在吉布地的影響力，以及其對美國軍事和情報資產的影響。

吉布地為於通往蘇伊士運河（Suez Canal）的紅海南部入口處，戰略地位非常重要。

美國駐非洲美軍指揮官瓦德豪瑟將軍（Thomas Waldhauser）表示，如果中國限制港口的使用，可能會影響美國在吉布地基地的補給和海軍艦艇補給燃料的能力，「如果中國人接管了這個港口，那麼後果可能會很嚴重。」