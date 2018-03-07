美國務卿訪非 批中國「製造非洲對中經濟依賴」

2018-03-07 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）於本週訪問非洲各國，外界認為，提勒森此行的主要目的是為美國總統川普先前稱非洲國家為「屎爛國」的發言善後。提勒森則在出發前，將話鋒對向中國，表示中國在非洲的投資「鼓勵非洲經濟依賴和腐敗，也危及非洲的自然資源」。

綜合外電報導，美國國務卿提勒森於昨（6）開始訪非行程，在出訪前，堤勒森在維吉尼亞州的喬治梅森大學（George Mason University）演講美非關係。提勒森在演講中提及，中國「已深入參與非洲事務」，指出中國投資非洲「有可能改善非洲的基礎建設，但其做法也導致非洲國家債務增加，沒有幫助提高就業機會」。提勒森說，中國利用「不透明的合約、掠奪性貸款和與非洲債務國的腐敗交易，增加非洲對中國的依賴...這些都危及非洲的自然資源及其長期的經濟和政治穩定」。

外界也認為，中國已投入大量資金資助非洲政府開採天然資源、天然氣和石油，但較少顧及環境保護或地方發展。

相較中國，提勒森稱美國以鼓勵「良好治理」的方式建立夥伴關係，提勒森也宣布，美國將提供5.33億美元（約新台幣155億元）的人道援助，協助索馬利亞、南蘇丹、衣索比亞和查德的糧食短缺與地方衝突問題，並稱「美國的安全和經濟繁榮，前所未有的與非洲相聯繫」。提勒森的非洲行將參訪衣索比亞、吉布地、肯亞、查德和奈及利亞。