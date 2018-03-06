血腥屠殺！ 聯合國：緬甸持續對羅興亞「種族清洗」

緬甸軍對羅興亞人實行大規模「種族清洗」，迫使近70萬人逃離家鄉並前往孟加拉。（路透）

2018-03-06 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方自去年8月起，以殘暴手段鎮壓羅興亞（Rohingya）人，被聯合國認定是「種族清洗」，聯合國人權官員今指出，緬甸政府軍的恐怖鎮壓目前仍持續進行，近70萬羅興亞人已被迫逃往孟加拉。

根據《路透》報導，聯合國人權助理秘書長吉爾摩（Andrew Gilmour）日前造訪孟加拉難民營，在結束為期4天的訪問行程後發言指出，緬甸軍方針對羅興亞人進行的「廣泛性、系統性的暴力鎮壓」依舊存在，該國國內的羅興亞人數已降至很低。

吉爾摩表示，緬甸軍執行種族清洗從去年8月至今，其性質已從大規模殺戮、強姦轉變成恐怖攻擊、強迫挨餓，他認為，緬甸軍方此舉旨在把倖存的羅興亞人從緬甸國內驅離，趕往鄰近國家。

對於過去6個月緬甸軍對羅興亞人實行的種族清洗，歐盟國家上月底曾在總部布魯塞爾集會，同意對侵害羅興亞地區人權的緬甸高官進行制裁，並加強對東南亞的武器禁運。

對此，緬甸政府發言人赫特業（Zaw Htay）表示，未曾看過聯合國今天發布的聲明，但「緬甸軍從未進行種族清洗」，強調「政府不會趕走難民」。

信奉伊斯蘭教的羅興亞人，在普遍信奉佛教的緬甸長期飽受歧視，美國與聯合國都將緬甸對羅興亞地區的鎮壓行動視為「種族清洗」，至今已有將近70萬人逃往孟加拉，緬甸國內的羅興亞人則幾乎全數消失。