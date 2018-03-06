史上首次航母對決遭擊沉 美航母「列星頓號」找到了！

已在珊瑚海海底長眠76年的美國航空母艦「列星頓號」被找到了。（圖擷自YouTube）

2018-03-06 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）所領軍的民間研究團隊再次發現重要的二戰沈船，在史上首次航母對決中遭擊沉的美國航母「列星頓號」（USS Lexington CV-2），在超過3000公尺深的海底發現航母本體及所搭載的飛機。

艾倫團隊擁有一艘長76公尺的研究船「海燕」號（Petrel），船上配備可潛入水下6000公尺深的裝置，該團隊持續找尋二戰沈船，今（6日）團隊在其臉書「RV Petrel」宣布找到已在珊瑚海海底長眠76年的美國航空母艦「列星頓號」，海底攝影機拍下了船身上的「Lexington」名牌、防空砲，與航母一同共眠的艦載機也保存良好，甚至連機身上的日機擊墜星星都十分清楚。

艾倫在其網站上對於這項重大發現表示，向「列星頓號」以及曾在上面服役的勇士們致敬，「身為美國人，我們都該感謝所有曾經與持續為國家服務的人，他們的勇氣、毅力和犧牲，令人敬佩。」

現任美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry B. Harris Jr）也發表聲明指出，身為「列星頓號」倖存者的兒子，他恭喜艾倫團隊找到「列夫人」（Lady Lex，該航母的暱稱），強調由於美軍在二戰中的勇氣與犧牲，為我們所有人贏得了自由。

「列星頓號」是美國的第二艘航空母艦，由於當時航空母艦在海軍發展中仍在探索，「列星頓號」在二戰前多次演習，為美軍提供了重要的經驗；珍珠港事變後，「列星頓號」投入了戰場，1942年5月在澳洲東北部的珊瑚海與日軍爆發了人類歷史上第一次的航母對決。

在珊瑚海海戰中，「列星頓號」與另一艘航母「約克鎮號」（USS Yorktown CV-5），雖然擊沉了日軍輕航母「祥鳳」、重創航母「翔鶴」，但2美航母也都受損嚴重，「列星頓號」遭日機炸彈與魚雷命中，全艦陷入一片火海，最後被迫自沉，全船2951名成員中，有216人伴隨著列星頓號號長眠于海底，一同消失於海面上的還有36架飛機。

珊瑚海海戰是世界上首次視距外海戰，雙方船艦都沒有直接目視到對方、也未能直接向對方開火，而是用飛機來交戰，此戰雖然美軍損失大於日軍，但也使日軍攻勢受挫，一掃太平洋戰爭爆發半年以來盟軍連戰連敗的頹勢，更為重要的是，在珊瑚海海戰受損的日本航母無法投入隨後的中途島海戰，成為太平洋戰爭的分水嶺。

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