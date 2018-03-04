美東受炸彈氣旋侵襲 已7死逾200萬戶斷電、約1/4航班停飛

美東受炸彈氣旋侵襲，災情慘重，圖為波士頓沿海受海水倒灌。（法新社）

2018-03-04 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國東北部13州受到強烈暴風雪侵襲，截至目前統計，已有7人死亡、逾240萬戶停電、波士頓及沿海社區遭海水倒灌、約有1/4航班停飛，預計這場「炸彈氣旋」將持續到今天。

綜合媒體報導，由於災情慘重，維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）和馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）宣布，進入緊急狀態。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，這場暴風雪，每小時風速超過145公里，導致路樹及供電線路都被吹垮，造成7人死亡其中有2名男童；據報導，他們大多是被倒下的樹木砸死，其中一名6歲男孩在家睡覺時，一棵大樹砸毀他家房子，進而喪命。

強風狂雪之下，美東各州包括俄亥俄州、紐約州北部、波士頓、羅德島都有厚厚積雪，從10到30公分高，截至當地時間週六上午10點，東北部各州仍有逾200萬用戶斷電，馬薩諸塞州有幾個社區完全斷電；而馬薩諸塞州東部街道更成了洪水道，當地警方整夜搶救被困水中的民眾；賓州、麻州災民人數龐大，波士頓港浪高達88公分，是當地史上第二高的水位。

美東時間週六早上，天氣雷達和衛星圖像顯示，降水已經向近海移動，但隨著暴風雪緩緩移向大海，弗吉尼亞州到緬因州可能會出現更多的沿海洪水；而預計還有強勁陣風吹襲，預定週日才會恢復平靜。