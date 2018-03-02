「總統站出來了！」 川普力挺槍枝管制 共和黨驚呆：太超現實

2018-03-02 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州上月發生17死校園槍擊案，引起全國輿論討論槍枝管制，美國總統川普更以行政命令禁止槍枝加裝撞火槍托，近日更表態支持議員立法制定全面槍枝管制法案，讓共和黨人和美國媒體驚呆，CNN更整理出川普各句支持槍枝管制的發言。

綜合外電報導，美國總統川普曾說「絕對不會侵害人們的持槍權」，但在佛州上月發生槍擊案後，似乎改變立場支持槍枝管制。川普在本週三於白宮和一群民主黨、共和黨議員的會議上，稱應該恢復2013年由兩黨共提出的槍枝管制法案、提議提高擁槍年齡與加強背景調查，也說不該讓精神病患或危險人物持有槍枝，並稱應先「奪取（危險人物）的槍，再走後續程序」，而這些發言讓共和黨議員表示「太超現實了」。

CNN也稱川普的發言讓人「傻眼」（eye-popping），並列出川普支持加強槍枝管制的發言：

「我們真的能實踐（槍枝管制），只要我們願意去做。」

「如果有一項大家都支持的法案，那就太好了。」

「你們經歷了很多總統都沒解決（槍枝管制爭議），但是你們現在的總統不同。」

「現在是總統站出來的時候了。」

「有些議員害怕NRA，但是你們不能被嚇到。」

「如果大家能夠合作，我們就可以完成一次偉大的立法。」

而民主黨人儘管樂見川普改變立場，也表示擔心川普這次支持槍枝管制「可能不會堅持太久」。