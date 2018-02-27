「習皇」擬終身掌權 美媒：邁向垮台的開始

中共最近建議修改憲法，廢除國家正、副主席「連任不得超過兩屆」之規定，中國國家主席習近平可能就此獨大，成為終身掌權成「習皇」。（歐新社資料照）

2018-02-27 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中共最近建議修改憲法，廢除國家正、副主席「連任不得超過兩屆」之規定，中國國家主席習近平可能就此獨大，成為終身掌權成「習皇」。美國媒體引述多名專家學者言論，認為這種現象可能會在中國呈現「內憂外患」的情況，不僅讓國內引起強人政治再現的擔憂，也在國外樹立起敵意和僵局的新時代憂慮，讓習近平邁向垮台的開始。

《紐約時報》報導，政治分析人士吳強（譯音）表示，修改憲法會讓習近平成為「超級主席」，他的權力將不受限制。美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses，簡稱CNA）的中國研究主任馮德威（David Finkelstein）則認為，中國感覺正走在通往大國地位的道路上，他們想讓這種軌跡永遠持續下去。

倫敦國王學院（King's College London）中國政治研究教授布朗（Kerry Brown）分析，因為大批中國人民對世界大部分地區的無能混亂感到驚訝，又陶醉在民族主義之中，習近平實行這一改變將被視作合理。

但有專家認為，習近平可能不會實現無限權力的想法。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的執行主任、澳洲前國防部高官詹寧斯（Peter Jennings）指出，這對習近平的個人風險非常大，有可能面臨解放軍脫離他的風險。

詹寧斯提到，習近平在內外交迫的情況下，他將可能變得更加難以預測，甚至變得危險，但更大的個人權力的追求可能是他垮台的開始，會在南海或台灣問題冒上更大風險。他補充說，「誰見過得到善終的『終身元首』呢？」