校警不衝是懦夫？ 網友意見分歧掀戰火

2018-02-24 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州校園槍擊案釀慘重傷亡，當時槍手展開攻擊，第一時間趕至現場的校警彼得森呆站校舍外，始終沒有進入救援師生，被美國總統川普批評是「懦夫」，新聞經轉貼至PTT後也引發熱議，支持與撻伐校警的網友分為兩派爭論不休。

綜合外媒報導，川普23日上午在白宮對媒體表示，槍擊案發生當下情況危急，受過專業訓練的校警按職責應進入校舍有所作為，但他卻呆站在校外，始終沒有勇氣進入救援。「他是一名懦夫」，川普強調，「或許在巨大壓力下無法應變，但他（指校警）確實沒有盡到職責，這點無庸置疑」。

相關新聞經轉載至PTT後引發熱論，部分鄉民聲援校警，認為他的配槍是小手槍，怎麼能跟火力強大的槍手抗衡；有人則認為校警才領那麼點薪水，不需要去拚命；更有人說，校警趕到現場時隻身一人，進去無疑送死。

但上述言論遭不少網友一一駁斥，有在國外長期接觸軍武的網友直言，在校舍這種複雜環境，又是「敵明我暗」的情況下，使用手槍的機動性絕對不輸於半自動戰鬥步槍，嗆說「講小槍打不贏長槍的是射擊遊戲打太多了？」

網友接著援引名言「貪生怕死莫入此門」指出，事件中的校警是正規警察訓練出身，不是學校聘雇的「警衛」、「保全」，強調若全部警察面對危險勤務時都想著「領這點薪水不需要拚命」，那才是全民安危的隱憂。