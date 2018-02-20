影片曝光！印尼火山噴發 「蘑菇雲」驚攀5千公尺

印尼蘇門答臘錫納朋火山昨日於上午9時19分爆發，蘑菇狀雲霧立刻壟罩上空，攀升高達5000公尺之高。（法新社）

2018-02-20 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕號稱本世紀以來最大火山爆發影片曝光！印尼蘇門答臘錫納朋火山（Mount Sinabung）昨（19）日於上午9時19分爆發，蘑菇狀雲霧立刻壟罩上空，攀升高達5000公尺之高，並引發長達607秒有感地震，致使岩石滾落至附近村落，所幸並未傳出人員傷亡。

綜合媒體報導，在曝光的影片中可看到，錫納朋火山的「碎屑流」順著火山斜坡向下運動，長度約達3500至4900公尺。火山口方圓7公里範圍全被火山灰覆蓋，當地的農田、道路、房屋也因此堆積了大量的火山灰，住在山腳的民眾連忙驅車離開家園。

當地政府對往來航班發出紅色警告，禁止航行通過火山上空，位於亞齊省的機場已暫時關閉。印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，此次噴發與過去相較，為最大規模噴發，目前尚未傳出任何傷亡；並已向當地居民發送口罩，呼籲勿隨意外出，以免吸入火山灰引發呼吸道疾病。

錫納朋火山高達8071英尺，休眠400多年後於2010年爆發，造成2死；2014年再次爆發造成16人喪生、數千人被迫撤離，已經是印尼火山活動最活躍的地區之一。

印尼火山噴發影片