曾與中國維安人員衝突？ 美特勤局發言人：有短暫扭打

外傳川普出訪中國時，美國特勤局特工曾與中國維安人員有衝突，特勤局發言人對此坦承有短暫扭打。美特勤局特工示意圖。（歐新社）

2018-02-20 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年11月出訪中國時，傳出攜帶核代碼手提箱的美方官員，被中國維安人員禁止進入北京人民大會堂，美國特勤局特工因此出手將中國安保打趴。如今特勤局發言人史塔肯（Cody Starken）坦承，當時的確發生短暫扭打。

據《衛報》報導，美國特勤局最先在推特聲稱，獨家報導此事的《Axios》消息有錯。但特勤局發言人史塔肯隨後承認，當時有一個並非中國官方代表團的人，阻止特勤局所保護的官員進入，特勤局人員立刻介入並爆發打鬥，該名人士隨即服從指示，事件中沒有人被壓制在地。

《Axios》最初報導時，引述5個獨立消息來源，指出中國安保阻止美方攜帶核代碼手提箱的官員進入，美國官員隨即衝到白宮幕僚長凱利（John Kelly）所在的房間告知此事，凱利跑出來叫大家繼續走進去，此時一名中國安保伸手抓住他，凱利將對方的手推開，緊接著美國特勤局就把中國維安人員打倒。

《Axios》指出，這場打鬥一下子就結束了，在場官員被要求保持秘密，不得談論此事。撰寫該報導的記者斯萬（Jonathan Swan）透露，中國人士完全沒摸到核代碼手提箱，中國安保負責人因為這起誤會已向美方道歉。特勤局發言人史塔肯則坦承有扭打，但強調沒有人被打趴在地，史塔肯這段聲明也被斯萬PO出在推特上。