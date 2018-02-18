伊朗驚傳空難！ 民航機墜毀山區66人全數罹難

2018-02-18 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim news agency）引述伊朗災防中心消息指出，一架載有66人的飛機，墜毀在伊朗境內伊斯法罕省塞米羅姆城的周邊山區。

綜合外媒報導，飛機起飛約20分鐘後消失在雷達上，搜救行動因為天候不佳受到干擾。失事飛機型號為法國、義大利企業合資製造的「ATR 72」雙螺旋槳民航機，為伊朗阿塞曼航空（Iran Aseman Airlines）所有，機上載有60名乘客、2名保全、2名機組員和正副駕駛共66人。阿塞曼航空表示，機上人員全數罹難。