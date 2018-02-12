被迫讓位 地下主教警告：中共不會對天主教放手

外傳獲教廷認可的「地下主教」郭希錦將讓位給中國官派主教，他警告，中國不會放棄控制天主教徒。圖為中國河北省一所地下教會舉辦的聖枝主日。（法新社）

2018-02-12 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕外傳教廷與中國政府間就任命主教的架構協議已準備就緒，可望在數月內簽署，成為中梵關係中斷近70年年以來的歷史性突破，恐成中梵正式建交前奏；其中一名獲教廷認可的「地下主教」也稱，將尊重兩國達成的任何協議，讓位給中國官派主教，但他警告，中國當局仍很難接受天主教不該完全受其控制的想法。

據《紐約時報》報導，中國福建省閩東教區主教郭希錦不願承認政黨高於信仰，以及拒絕參加愛國教會，而不被中國官方承認，他自爆，自己長期受到監視，並被迫向警方報告行蹤，去年復活節期間甚至被監禁1個月；梵蒂岡日前派代表團赴中，要求他讓位給中國官派的主教詹思祿，郭希錦無奈表示，如果能拿出梵蒂岡的正式文件，「我們就只能服從教宗的決定」。

主教任命權向來是中梵關係不睦的最大癥結，天主教在中國因此分裂為兩派，一為地下教會，承認教廷、主教由教廷指派、但不獲中方承認，一是中國官方控制的中國天主教愛國會、主教為官派、但被教廷視為非法。

雖然尊重教廷的決定，但多次與中國當局打交道的「地下主教」郭希錦警告，中國並不願意讓梵蒂岡擁有天主教精神生活的最終發言權，從中共高層提出中國天主教應獨立於羅馬天主教的要求就可以見端倪。

同時在習近平任內，教堂遭大規模拆除，反映出中國政府擔心基督宗教是一種當局無法控制的西方影響力，甚至可能威脅中共政權；儘管為了與梵蒂岡改善關係，中國政府對天主教的限制逐步放鬆，但郭希錦強調：「政府顧慮並未完全放下。」