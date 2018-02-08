軟硬兼施？ 平昌冬奧開幕前夕 金正恩大閱兵秀軍武

平昌冬奧開幕前夕，北韓今天上午在平壤金日成廣場舉行了閱兵式，北韓當局約動員了5萬人參加了閱兵式。資料照，非本次閱兵式。（法新社）

2018-02-08 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓平昌冬奧明（9日）開幕，北韓向南韓展示出善意，不但派遣代表團與啦啦隊與會，連北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正也親自出席，成為第一位踏上南韓領土的金氏家族成員，雖然近日積極與南韓互動，不過北韓今（8日）仍舉辦「建軍」70週年的大規模閱兵式。

據《韓聯社》報導，有消息人士指出，北韓上午在平壤金日成廣場舉行了閱兵式，北韓當局約動員了5萬人參加了閱兵式，其中包含1.3萬名軍人；消息指出，在北韓準備閱兵式的過程中，出現了搭載導彈的飛彈發射車（TEL）蹤影，極有可能在閱兵典禮上公開去年11月試射成功的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星15」，南韓相關單位正密切注意北韓官媒是否會公開閱兵式相關畫面。

北韓去年建軍節為4月25日，是為了紀念金日成在1932年4月25日創建第一支抗日游擊隊，《朝中社》日前宣布，將建軍節日期改為金日成把北韓人民革命軍發展成統一正規軍的1948年2月8日，為「二八建軍節」，4月25日改為北韓人民革命軍成立日；今年適逢北韓建軍節70週年，同時也是南韓平昌冬奧開幕式前一天，時機敏感。