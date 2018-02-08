強國團伊朗機場高喊「中國」 大使館揭惡行內幕！

伊朗德黑蘭遭遇大雪，導致機場臨時關閉。（法新社資料照）

2018-02-08 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗德黑蘭的伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）日前遭遇大雪，導致機場臨時關閉，大批中國遊客在機場高呼「中國！中國！」，企圖施壓航空公司讓飛機起飛引發爭議。中國駐伊朗大使館最近還原事件內幕，揭露中國遊客的「惡行」。

《環球時報》報導引述中國外交系統消息，中國遊客當天大鬧機場後，中國駐伊朗使館人員隨即與馬漢航空公司（Mahan Air）負責人聯絡，要求對方重視滯留的中國旅客，妥善安排餐飲和住宿。馬漢航空負責人表示，根據馬漢航空公司與中國相關旅行社簽訂的協議，伊朗沒有義務為中國旅客在轉機時提供食宿服務，但出於雙方友好及人道主義考量，願意配合使館做好相關工作。

報導提到，此次中國遊客滯留的主要原因，就是中國相關旅行社出於經濟利益考量，不顧航空公司有關暴雪可能造成延誤的警告，堅持帶團經伊朗轉機。滯留事件發生後，部分旅行團領隊既不積極安撫遊客，也不及時轉達和使館、航空公司的溝通結果，甚至將滯留責任歸咎於使館不作為，導致旅客不滿情緒上升。

中國遊客滯留期間，遊客與旅行團共撥打116通電話給中國駐伊朗使館，其中還有44通為凌晨0點到6點間打來，要求使館協調安排食宿，讓他們儘快離境。還有旅客情緒激動，在電話中使用粗言穢語辱罵使館及領事官員。

當時德黑蘭周邊的高速公路完全封閉，中國駐伊朗使館人員與當地交警簽下「安全自負保證書」，使館的車輛才被允許駛入通往機場的高速公路，並歷經4個小時車程才抵達機場。使館人員大達機場後立即與伊方溝通，伊朗破例為中國旅客做出特殊安排，同意他們免辦簽證，將護照暫存機場後入境入住機場附近酒店。最後，在使館人員的積極溝通下，以「唱國歌」讚揚祖國的橋段落幕，中國旅客順利歸國。

相關影片請見：