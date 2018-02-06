影片曝光！蘇愷25遭擊落不願當俘虜 俄飛行員引爆手榴彈

俄羅斯一架蘇愷25戰鬥機（Su-25），3日在敘利亞叛軍所控制的伊德利卜區遭擊落。（歐新社）

2018-02-06 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一架蘇愷25戰鬥機（Su-25），3日在敘利亞叛軍所控制的伊德利卜區遭擊落，飛行員跳傘逃生後傳出與恐怖分子作戰身亡。如今一段最新影片曝光，記錄俄飛行員不願被生擒，引爆手榴彈從容就義的過程。

據《獨立報》報導，這段影片由控制該地區的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）所發布，從中可以看到幾名武裝分子正朝著墜機現場奔跑，飛行員與他們交火時，高喊一聲「這是為了我們！」就引爆手榴彈。

俄羅斯國防部指出，33歲的飛行員菲利波夫（Roman Filipov）不願被活逮，才選擇了這條路，他已被追授俄羅斯最高榮譽勳章。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，已慰問了飛行員的親友，「我們都對這位英雄感到自豪」。

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