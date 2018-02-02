川普自誇國情咨文觀看數破紀錄 統計數據秒打臉

川普自誇「國情咨文收看人數創歷史新高」，被外媒以數據打臉。（路透）

2018-02-02 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前發布上任後首次國情咨文，他昨天更在推特自吹自擂，稱這次國情咨文收視人數創歷史新高，結果馬上就有媒體秀出數據，顯示這次收視人數頂多排到第6名，甚至比他自己去年2月首場國會演說少了200萬名觀眾。

美媒《CNBC》引述全球性資訊及市場測量公司尼爾森（Nielsen）收集的數據指出，川普口中「觀看人數史上最高」的國情咨文演說，約有4560萬人觀看，然而在他之前的3位美國前總統，發表首次國情咨文時的觀看人數都比川普高。

尼爾森公布的資訊顯示，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）在1993年發表國情咨文時，約有6700萬民眾觀看，為歷史最高；其次是布希（George W. Bush）在2003年的演說，當時有6240萬人收看，至於上一任總統歐巴馬（Barack Obama）在2009年上任後首次的國情咨文也有5200萬人觀看。

不過，尼爾森公布的數據是從全美12個電視連播網統計而來，並未記錄網上收看人數，而推特公司則證實，川普發布國情咨文共為推特帶來450萬則推文，讓他打破300萬則推文的舊紀錄，成為有史以來引起最多推文的國會聯席會議演說。