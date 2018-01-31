英國性專家：掌握伴侶期待心理 男女應這樣口交

2018-01-31 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國性專家崔蕾西·考克斯（Tracey Cox）給予男性與女性關於口交的技巧，要掌握對方的期待心理，和伴侶保持眼光接觸，並採取有利於雙方眼神傳情的體位進行口交。

根據《每日郵報》報導，對於女性如何給予男性舒服的口交體驗，崔蕾西指出，女性最好綁起頭髮，讓對方能看見每一個動作，以雙方位置來說，若女性是坐著替站立的男性口交，能使用雙手刺激男性的其他部位；若女性是跪著替男性口交，能讓男性產生被崇拜感。

崔蕾西亦指出，女性亦可從男性鼠蹊部，避開睾丸往下舔至膝蓋內側，接著舔回鼠蹊部，對睪丸進行口交，在替陰莖口交時，切勿用手拉扯包皮，而是握住它使其來回包覆陰莖，同時可用另1手觸摸男性其他部位，並在男性接近高潮時，加快活動速度。

對於男性如何給予女性美好的口交體驗，崔蕾西表示，男性應沿著女性身體往下舔舐，從親吻嘴部，往下至肚子、大腿「讓她等待」，並以女上男下的姿勢，若女性感到不適，可以自己起來，若感到舒適，可以使陰部更貼近男性嘴部，男性亦可因此體位受益，脖子被床支撐，舌頭亦不易感到痠。

崔蕾西認為，細緻的男對女口交技巧，應著重在陰蒂的按摩，使用舌尖以畫圓及上下擺動的方式刺激陰蒂，且讓女性指示「更輕」或者「用力」，且在女性接近高潮時，使用相同的口交技巧繼續動作，並增加力道與速度，在女性高潮後改以緩慢按摩陰蒂。