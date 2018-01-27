中國街頭驚見魔鬼終結者？ 裸男一秒讓交警仆街

2018-01-27 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕阿諾史瓦辛格主演的《魔鬼終結者》電影，一幕裸體鏡頭讓不少人記憶猶新，如今中國上海街頭竟也出現全裸肌肉男，還疑似瞬間就打趴交警。

中國微博近來瘋傳這兩張照片，地點似乎就是在上海新華醫院外，只見一名裸體男子在街頭上看似被交警攔下，但下一秒警察就當場仆街倒地不起，裸男則若無其事地大步離開現場。

中國網友看到照片後議論紛紛，有人驚呼難道T800魔鬼終結者機器人在上海出現了？還有人直呼看不過癮，應該要多來幾張相片。一名網友則發抖地說，「現在投奔T800還來得及嗎？」